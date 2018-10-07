ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أجريت في مدينة الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لتعلن جدول مباريات البطولة العربية، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكانت قرعة جدول مباريات البطولة العربية بحضور عدد من الفنانين بينهم، ناصر القصبي وفايز المالكي ومحمد هنيدي، بالإضافة لحضور ممثلي الاتحادات العربية والأندية المتأهلة وحشد من الریاضیین العرب.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال عن المواجهات التالية :-

1- المريخ السودانى VS اتحاد العاصمة الجزائري.

2- النصر السعودي VS المولودية الجزائري.

3- الأهلي المصري VS الوصل الإماراتي.

4- الوداد المغربي VS النجم الساحلي.

5- الهلال السعودي VS النفط العراقي.

6- الإسماعيلي المصري VS الرجاء المغربي.

7- الاتحاد السكندري VS الزمالك المصري.

8- وفاق سطيف الجزائري VS الأهلي السعودي.

ويكون جدول مباريات البطولة العربية تقام مبارياته في دور الذهاب على ملاعب الاندية المذكورة أولا، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب الأندية المذكورة ثانيا.
الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب تستوحي فكرة البدلة الرجالي من ممثلة أمريكية شهيرة.. صور

بث مباشر .. مواجهة ليفربول محمد صلاح والمان سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

اصطدام سفينة تونسية بناقلة حاويات قبالة سواحل فرنسا

السودان يعلن سعرا جديدا لصرف العملة

تحرير طفل خطفه تشكيل عصابي وطلب فدية مليوني جنيه بسوهاج.. فيديو

المصريون يدعمون #محمد_صلاح قبل مباراة مانشستر سيتى

كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو

أسترالي توفى 9 مرات وعاد للحياة !! .. فيديو

روشتة شرعية تساعدك على إنجاز أعمال المنزل وتجلب البركة للبيت.. فيديو

السكة الحديد: الأبليكيشن الجديد يقضي على السوق السوداء.. و12 ألف تذكرة في اليوم الأول

جوارديولا يهاجم محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

كل ما تريد معرفته عن مباريات منتخب مصر القادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر جمال عبد الناصر مركز إبداع ثقافي في الصعيد.. صور

شاهد.. ذكريات جيل التسعينيات عبر السوشيال ميديا

إيناس عبدالدايم تفتتح قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمسقط رأسه.. فيديو وصور

القمامة خطر يهدد أهالي الشارع الجديد بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

فيديو

بوردو يهزم نانت بثلاثية فى الدورى الفرنسي .. فيديو
تعرف على أهداف مبادرة اتكلم مصري لأبناء المهجر.. فيديو
أحمد جمال يوضح كيفية اختياره لأدوارة الفنية.. فيديو
نصائح مهمة للطلبة والطالبات لاستخدام العدسات اللاصقة
من باب التغيير.. طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق رائع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟