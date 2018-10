الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

أجريت في مدينة الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لتعلن جدول مباريات البطولة العربية، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.



وكانت قرعة جدول مباريات البطولة العربية بحضور عدد من الفنانين بينهم، ناصر القصبي وفايز المالكي ومحمد هنيدي، بالإضافة لحضور ممثلي الاتحادات العربية والأندية المتأهلة وحشد من الریاضیین العرب.



وأسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال عن المواجهات التالية :-



1- المريخ السودانى VS اتحاد العاصمة الجزائري.



2- النصر السعودي VS المولودية الجزائري.



3- الأهلي المصري VS الوصل الإماراتي.



4- الوداد المغربي VS النجم الساحلي.



5- الهلال السعودي VS النفط العراقي.



6- الإسماعيلي المصري VS الرجاء المغربي.



7- الاتحاد السكندري VS الزمالك المصري.



8- وفاق سطيف الجزائري VS الأهلي السعودي.



ويكون جدول مباريات البطولة العربية تقام مبارياته في دور الذهاب على ملاعب الاندية المذكورة أولا، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب الأندية المذكورة ثانيا.