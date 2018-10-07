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رياضة

طلائع الجيش يفوز بثلاثية على حرس الحدود.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
عبدالله هشام
فاز فريق طلائع الجيش على منافسه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول برأسية اللاعب خالد سطوحى وجهها الي يمين حارس مرمى الحرس في الدقيقة 20 من عمر المباراة وأضاف زميله تالا نداييه الثاني في الدقيقة 85 من عمر اللقاء ، واحرز الثالث أحمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة 90 ،وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع قلص مصطفى جمال الفارق من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود في المركز الأخير عند النقطة السابعة.

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