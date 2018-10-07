نابولي ينتزع الفوز من ساسولو بهدف إنسيني في الكالشيو.. فيديو

نجح فريق نابولي في اقتناص الفوز من ساسولو ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة بعد التعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام يوفنتوس حامل اللقب.



وسجل آدم أوناس في الدقيقة 3 مانح فريق الجنوب التقدم على ضيفه ثم أحرز زميله المتألق لورنزو إنسيني في الدقيقة 72 الهدف الثاني.



ورفع نابولي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة وبات على بعد 6 نقاط من يوفنتوس المتصدر بالعلامة الكاملة.