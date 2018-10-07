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الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة وتوجه تحذيرا للسائقين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل الحرارة على القاهرة إلى 30 درجة.

وأوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون تدريجيا وطبيعيا من 34 إلى 30 على القاهرة، مضيفا أن هناك انخفاضا على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية السائقين على الطرق السريعة من الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وتابع: سيكون هناك تساقط أمطار خفيفة في الناحية الغربية لمصر على السلوم خلال اليوم وغدا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، مؤكدا أنه لا توجد أي بوادر للأمطار الغزيرة والسيول طوال هذا الأسبوع.

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