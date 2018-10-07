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ديني

المأذون الفرفوش يعقد قران الفنان محمد دياب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
عقد خالد خليفة، الشهير بالمأذون الفرفوش، عقد قران الفنان محمد دياب على الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي.

ونشر الفنان محمد دياب صورة على انستجرام، وعلق على الصورة قائلًا: «انا اتجوزت يا جماعة أه والله ... عقبال عندكم»، لتنهال عليه التعليقات بالتهنئة والمباركة له بالزواج.

وأقيم حفل الزفاف بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام وبحضور الأهل والأصدقاء، إذ لم يعلن محمد دياب عن موعد الحفل مسبقًا ليجعله مفاجأة لجمهوره.

يذكر أن محمد دياب قد تألق خلال الموسم الرمضاني الماضي، بعد مشاركته في مسلسل "أيوب"، وقدم دور "منصور" المحامي.

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