الأهلي يتلقى أول هزيمة في الدوري على يد الاتحاد السكندري.. فيديو

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، بفوز زعيم الثغر برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



الشوط الأول ..



بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الأهلي وانطلق لاعبي الفريق نحو مرمى الإتحا السكندري، ويحتسب حكم المباراة خطأ على دفاع زعيم الثغر بعد عرقلة وليد سليمان لاعب المارد الأحمر.



سدد سليمان كرة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تحتك بشباك حارس مرمى الاتحاد، وتنتزع آهات الجماهير.



وفي الدقيقة السابعة أهدر مروان محسن لاعب الأهلي فرصة الهدف الاول بعد تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تسلمها من وليد سليمان ممرها له من الجبهة اليسرى.



وصحوة الاتحاد لم تكن متأخرة، حيث قام اللاعبون في الدقيقة العاشرة بتكوين جملة رائعة فككت دفاعات الأهلي، وسدد باناهيني الكرة ولكن تعلو العارضة.



وفي الدقيقة 11 من عمر اللقاء رد الأهلي بهجمة مميزة، صاح خلالها حلمي طولان المدير الفني للإتحاد، بعد أن سددها أحمد حمودي بجوار المرمى.



وسجل أيمن أشرف لاعب الأهلي الهدف الأول عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد أن مررها خالد قمر بقوة داخل منطقة الجزاء.



وتعاند الكرة المارد الأحمر وتمتنع من دخول هدف التعادل في شباك الإتحاد السكندري، في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق أيمن أشرف ويضع مروان محسن رأسة بها ولكن ترتطم بالعارضة وتمنع الأهلي من التعادل.



وتمكن مروان محسن من التسجيل عن طريق خطأ ساذج من حارس مرمى الاتحاد السكندري، في الدقيقة 29 بعد ترك الكرة ترتطم في الأرض وتعلو عليه ويضربها محسن برأسية لتسكن الشباك.



واضطر كارتيرون المدير الفني للأهلي، أن يقوم بتغيير اضطراري بخروج أحمد فتحي مصابًا، ونزول محمد هاني بدلا منه في الدقيقة 37 .



وفي الدقيقة 39 سدد وليد سليمان ركلة حرة مباشرة رائعة، أخرجها حارس مرمى الاتحاد بصعوبة شديدة .



وسجل خالد قمر الهدف الثاني عن طريق متابعة مميزة للكرة بعد مراوغة رائعة من رزاق سيسيه لدفاعات الأهلي وتمرير الكرة لقمر ليسكنها الشباك في الدقيقة 40.



واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، وانتهت احداث الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف.



الشوط الثاني ..



تسبب أحمد حمودي في ركلة جزاء صحيحة للاتحاد السكندري بعد عرقلته لمهاجم زعيم الثغر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.



وسجل ديدي كوريه الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء ببراعة شديدة.



وحاول مؤمن زكريا فك طلاسم دفاعات الاتحاد في الدقيقة 57 ، ومرر الكرة لمروان محسن ليسددها فيتصدى لها دفاعات سيد البلد وتعلو مرمى الزنفلي حارس الاتحاد.



وسجل وليد سليمان هدف تقليص الفارق عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 60 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الاتحاد السكندري.



وسيطر الأهلي على الكرة طوال 5 دقائق متواصلة، واستقرت الكرة في منتصف ملعب الاتحاد السكندري، وتوالت الهجمات من المارد الأحمر، ولكن لم تسفر عن هدف ثالث.



وأجرى حلمي طولان التغيير الأول للاتحاد السكندري، في الدقيقة 76 بخروج أحمد داوودا، وحل رمزي خالد بديلا له.



وفي الدقيقة 80 احتسب حكم المباراة خطأ من مكان مميز لصالح الأهلي، واستعد لها مؤمن زكريا ليسدد كره رائعة ولكن تعلو الشباك وتنتزع آهات الجماهير.



وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه نور السيد لاعب الاتحاد في الدقيقة 86 ، بعد عرقلته لوليد سليمان في منتصف الملعب.



وأجرى الاتحاد تبديلا آخر بخروج ديديه كورية صاحب الهدف الثالث، ونزول أحمد الالفي في الدقيقة 87 .



وسجل الاتحاد الهدف الرابع في شباك الأهلي عن طريق أحمد الألفي، في الدقيقة 88 عن طريق متابعة رائعة للكرة داخل منطقة الجزاء ويسكنها شباك علي لطفي.



وفي الدقيقة 90 سجل محمد شريف الهدف الثالث للأهلي، عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ببراعة شديدة.



وأعلن حكم المباراة عن 6 دقائق وقت محتسب بدلا من ضائع، ولكن لم يستطع الأهلي أن يسجل أي أهداف ويكتفي الاتحاد برباعية ويهزم الأهلي 4-3.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.