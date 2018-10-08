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وزير التعليم: مقدرش أرفد أي موظف مقصر عندي .. لهذا السبب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
عبد العزيز جمال

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا توجد مشكلة في توزيع الكتب بجميع المدارس الحكومية، ولكن هناك تخاذل في توزيعها على المدارس الخاصة، من أجل تحصيل الأموال من الطلاب.

وأضاف شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية : "فيه مقاومة كبيرة للتطوير من جانب بعض العاملين بالتعليم.. الفاسدون لو مصالحهم اتهددت ممكن يعملوا أي حاجة، دول بيشتغلوا لمصلحتهم همَّا مش لمصلحة الوطن" ، وذلك ردا على وجود موظفين بالوزارة تواطؤوا ضده، خصوصًا في عملية توزيع الكتب المدرسية للطلاب.

وأوضح شوقي قائلا : "مقدرش أرفد أي موظف مقصر عندي.. كل اللي ممكن أعمله تحويل المقصر للشؤون القانونية، وغالبًا هينتهي الأمر بخصم يومين من الراتب".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يمتلك كوزير الأدوات التي تساعده على اقتلاع جذور الفساد ومقاومة التقصير بصورة عاجلة.

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