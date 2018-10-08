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وكيل صحة الشرقية يأمر بحصر صنف دواء لقرب انتهاء صلاحيته .. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يأمر بحصر صنف دواء لقرب إنتهاء صلاحيته..صور
وائل شاهين - محمد الطحاوى
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالصالحية، بحصر صنف من أدواء الطوارئ والتنسيق مع منافذ تقديم الخدمة بالاستفادة منه حسب مؤشرات الأداء، وذلك لملاحظته قرب تاريخ الانتهاء لصنف من أدوية الطوارئ.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لوحدة طب الأسرة بالروضة، التابعة للإدارة الصحية بالصالحية، يرافقه الدكتور سالم عامر مدير المكتب الفني، والدكتور محمد عبدالعال رئيس قسم الكلي بفاقوس، وعلا يوسف عضو المكتب الفني، ومحمود عبدالفتاح المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة، وتبين تواجد القوى البشرية وتوافر أدوية الطوارئ.

وكلف وكيل الوزارة، مدير الرعاية الأولية بتشكيل فريق من الإدارة برئاسته والمرور على كافة الوحدات الصحية التابعة للصالحية حيث تلاحظ أن البيئة الخارجية المحيطة تحتاج إلي عناية واهتمام.

كما تم تكليف مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الصيانة بالمديرية بعمل الترميمات اللازمة للوحدة، ومناظرة وحدة الرمد والتجهيزات الموجودة بها والوقوف على مؤشرات الأداء والتردد، وتكليف مدير المكتب الفني بالمديرية بتشكيل فريق من مقدمي الخدمة الطبية في تخصص الرمد بمستشفي الزقازيق، ومستشفى فاقوس ومعهم مدير الرعاية الأولية، ومدير مكافحة العدوي ، والجودة ، لوضع تصور نهائي لتطوير الخدمة الطبية بالوحدة، حيث إن الوحدة تقدم الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية.
وكيل صحة الشرقية يأمر بحصر صنف دواء لقرب انتهاء صلاحيته .. صور
وكيل صحة الشرقية يأمر بحصر صنف دواء لقرب انتهاء صلاحيته .. صور
وكيل صحة الشرقية يأمر بحصر صنف دواء لقرب انتهاء صلاحيته .. صور
وكيل صحة الشرقية يأمر بحصر صنف دواء لقرب انتهاء صلاحيته .. صور

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