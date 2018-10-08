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أخبار العالم

سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الاثنين/ 18 فلسطينيا بينهم سيدة من الضفة الغربية وذلك خلال عمليات دهم في الضفة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بيت ليد وشويكة في محافظة طولكرم، و6 فلسطينيين آخرين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من محافظة نابلس وآخر من محافظة الخليل بينهم سيدة.

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