سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الاثنين/ 18 فلسطينيا بينهم سيدة من الضفة الغربية وذلك خلال عمليات دهم في الضفة.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بيت ليد وشويكة في محافظة طولكرم، و6 فلسطينيين آخرين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من محافظة نابلس وآخر من محافظة الخليل بينهم سيدة.



