دفاع النواب: القبض على هشام عشماوي ضربة أمنية ناجحة لمصر وليبيا

قال النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القبض على الإرهابى هشام عشماوى، ضربة قوية للأجهزة الأمنية الليبية والمصرية في مواجهة قيادات الإرهاب في المنطقة.



وقال أحمد إسماعيل،في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين،إن هذا الشخص مجرم وإرهابى، ارتكب العديد من العمليات الإرهابية بحق أبنائنا المصريين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، متوقعًا أن تسلمه الأجهزة الليبية لمصر خلال الفترة المقبلة، لتتولى محاكمته قائلا: "القبض على هشام عشماوى نجاح أمنى لمصر وليبيا ولابد من محاكمته بشكل عاجل".



ولفت أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب،إلى أن هذا الإرهابى إستغل دوره إبان كونه ضابطا بالقوات المسلحة، وعمل على التخريب والتدمير والمشاركة في العمليات الإرهابية، ومن ثم لابد أن يحاكم وتطبق فيه أقصى العقوبات ردًا على ما ارتكبه بحق المصريين قائلا:" ده مش إنسان وقليل عليه كلمة مجرم".



وأعلنت القوات المسلحة الليبية، أنه خلال عمليتها العسكرية في درنه، ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي (كنيته : أبو عمر المهاجر) - الضابط المفصول من الخدمة بالقوات المسلحة المصرية وأمير جماعة المرابطين والمسؤول العسكري في مجلس شورى ثوار درنه، والمسؤول عن التخطيط والمشاركة والتنفيذ في عملية الفرافرة، وقائد التنظيم المسؤول عن عملية الواحات وذراعه اليمين " الشيخ حاتم " (ضابط الصاعقة المصري المفصول من الخدمة / عماد الدين عبدالحميد، وقُتل أثناء تطهير قوات الأمن المصرية لمنطقة الواحات)، وكذلك محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء / محمد إبراهيم، ويُقال أنه شارك في عملية الهجوم على كمين كرم القواديس قبل انشقاقه عن تنظيم أنصار بيت المقدس.