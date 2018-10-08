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شاهد.. جولة في القنصلية السعودية بإسطنبول بحثا عن جمال خاشقجي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:15 م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
مي فهمي
عرضت فضائية فرانس 24 تقريرا مصورا من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك لإثبات أن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي والمختفي منذ 6 أيام غير موجود بداخلها.

وقال محمد العتيبي، القنصل العام السعودي في اسطنبول، إن خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القنصلية والسفارة السعودية تبذلان جهودهما للبحث عنه، وأضاف أن هناك حالة قلق إزاء هذه القضية.

وطلبت السلطات التركية إجراء عملية بحث داخل القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، عن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

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