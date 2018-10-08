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حوادث

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه 3 مسجلين للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:23 م
المتهمين
المتهمين
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية 3 عاطلين مسجلين شقي خطر تزعموا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة بشوارع المحلة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة الكبري والقوة المرافقه لهم من القبض على تشكيل عصابي مكون من ٣ أفراد تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 250 جرام هيروين وأسلحة نارية وبيضاء وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر رقم 8560 \ 2018 جنايات ثالث المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.


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