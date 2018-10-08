محافظ كفر الشيخ يكشف درجات تقييم رؤساء المدن والقرى

كشف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن آليات برنامج التقييم الخاص برؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن تقييم حالة النظافة 20 درجة، وتحصيل رسوم النظافة 10 درجات، وتحصيل متأخرات رسوم النظافة 5 درجات، والإشغالات 10 درجات، وحالة الإنارة العامة 20 درجة، والمرافق 20 درجة، والطرق 5 درجات، وحالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 10 درجات، والانضباط الإداري 10 درجات، والتعامل مع المواطنين 10 درجات .



وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة لتقييم رؤساء المدن والقرى ونواب رؤساء المدن وسكرتيري المدن والقرى، برئاسة المهندس راضي أمين السكرتير العام، وعضوية مدير التفتيش المالي والإداري ومدير المتابعة والتنظيم والإدارة ومدير مركز المعلومات، وتقوم اللجنة بزيارة اسبوعيًا لكل مركز ومدينة، على أن يكون التقييم أمينًا وحقيقيًا.



وأشار محافظ كفر الشيخ، خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين والذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، إلى أن تقدير حافز التميز سيكون طبقًا لنتائج التقييم ، موضحًا أنه سيتم مكافأة القيادات الأفضل على مستوى المدينة والقرية والشارع من الأموال التي يتم خصمها من المقصرين عملًا بمبدأ الثواب والعقاب.

