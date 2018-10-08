ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

انطلاق الفوج الأول للطلاب الوافدين بالإسكندرية الأربعاء

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج الأول للطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي بمركز أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 80 طالبا من الدارسين بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، وذلك يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع.

ويحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرة مهمة تحت عنوان «أثر العلم في بناء الشخصية».

وأكدت الوزارة أن يكون السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء المقبل من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،وقالت فى بيان صحفى: إن الفعاليات تأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.

ترشيحاتنا

حسام حسن يهدد بالرحيل عن المصري.. فيديو

رضوان فايد أشهر مجرمي فرنسا يدخل في صراع جديد مع الشرطة

بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

الري توضح حقيقة فرض رسوم على حضور الإعلاميين أسبوع القاهرة للمياه

الشهاوي: عشماوي أهم عنصر إرهابي اصطادته مصر خلال آخر 10 سنوات

أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو

سمير فرج: القبض على عشماوي حيا يمثل كنزا لمصر.. فيديو

قطر تخصص ملياري دولار لمحاربة الإمارات

فيليب موريس ترفع أسعار السجائر 3 جنيهات

ننشر قرارات الأعلى للإعلام خلال اجتماع اليوم

محمد صلاح يتصدر استفتاء فرانس فوتبول للكرة الذهبية

بث مباشر.. المسماري في مؤتمر صحفي بعد القبض على عشماوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

فيديو

بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو
خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو
خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو
أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو
أحمد موسى: 25 مليار جنيه فاتورة الدروس الخصوصية وعلينا دعم تطوير التعليم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟