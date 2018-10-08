انطلاق الفوج الأول للطلاب الوافدين بالإسكندرية الأربعاء

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج الأول للطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي بمركز أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 80 طالبا من الدارسين بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، وذلك يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع.



ويحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرة مهمة تحت عنوان «أثر العلم في بناء الشخصية».



وأكدت الوزارة أن يكون السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء المقبل من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،وقالت فى بيان صحفى: إن الفعاليات تأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.

