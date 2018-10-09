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أخبار العالم

الأمن الروسي يلقي القبض على أشخاص بحوزتهم عبوات ناسفة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أن أفراده ألقوا القبض على 3 مجرمين بمدينتي (بطرسبورج وبيتروزافودسك) كان بحوزتهم 36 عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نقلا عن بيان صادر عن الجهاز "إن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية أوقف نشاط مجموعة إجرامية تورطت في تصنيع وبيع عبوات ناسفة بدائية الصنع وأسلحة نارية وذخائر".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة أعمال البحث والتحري تم مصادرة 36 عبوة ناسفة وأكثر من 1300 جرام من مادة متفجرة ومكوناتها و19 قطعة سلاح ناري متنوعة وأكثر من 100 جزء من الأسلحة ومعدات لصيانتها.

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