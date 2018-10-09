حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة الأكشاك المخالفة غير المرخصة بجوار الكوبري الجديد وحرم السكة الحديد وطريق كفر الحصر.



وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة إشغال بجوار المدارس لتسهيل الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة وتم فصل التيار الكهربي عن 7 أكشاك مخالفة وإزالتها.



فيما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بحملة لإزالة الأكشاك المخالفة بنطاق الحي بمنطقة الصيادين بدءًا من أمام كلية التربية النوعية امتدادًا لبحر مويس وطريق هرية القديم.



وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لإزالة التندات الثابتة المخالفة وغير المرخصة الموجودة أمام المحلات التجارية بشارع بورسعيد.



وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب برفع الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع المدينة لخلق السيولة المرورية وفتح الطريق.