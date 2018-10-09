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وزيرة الصحة: السيسي قائد صاحب رؤية ونعمل على تحقيقها.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:15 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
مي فهمي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد صاحب رؤية، والوزراء مجرد تنفيذيين، مضيفة "لما يبقى في قائد عنده رؤية إحنا بنشتغل على تحقيقها".

وأضافت هالة زايد، في تصريحات خاصة بفضائية إكسترا نيوز، اليوم، الثلاثاء، أن جولاتها في المحافظات جزء من عملها، وأنها تعمل في وزارة خدمية وبالتالي لا بد فإنه من الضروري تواجدها باستمرار على الأرض لمتابعة احتياجات المواطنين".

وزارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، محافظة بورسعيد، للوقوف على آخر مستجدات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك ضمن جولاتها لمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

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