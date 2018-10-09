الإسماعيلي ضد ناصر الفكرية..ملخص وأهداف المباراة..فيديو

الإسماعيلي ضد ناصر الفكرية..استطاع فريق الكرة الاول بالنادي الاسماعيلي تحقيق الفوز على منافسه فريق ناصر الفكرية باربعة اهداف نظيفة دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر .



الاسماعيلي ضد ناصر الفكرية..تقدم للدراويش عبد الرحمن مجدي فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف عمر الوحش الهدف الثاني لأصحاب الأرض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك لينتهى الشوط الاول بتقدم الدراويش بثنائية نظيفة .



الإسماعيلي ضد ناصر الفكري..وفى الشوط الثاني أضاف الإسماعيلي الهدف الثالث عن طريق محمد مجدي فى الدقيقة 49 من زمن المباراة عقب راسية قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف شكري نجيب الهدف الرابع فى الدقيقة 75 من وقت اللقاء لتنتهي المباراة بفوز الدراويش برباعية نظيفة .