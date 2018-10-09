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شاهد.. طريقة عمل سجق العربات للشيف هالة فهمى

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها"سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل سجق العربات بالشارع.

وقالت "هالة" إن مقادير طريقة عمل سجق العربات تتضمن الآتى:
كيلو سجق بلدى
قطعة لية مفرومة
طماطم مكعبات
فلفل حامى مفروم
فلفل رومى
بصل جوليان
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح وفلفل وزيت

ولمعرفة طريقة عمل سجق العربات بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

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