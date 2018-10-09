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تعليم

عميد تجارة عين شمس يكشف عن أهداف مبادرة التأهيل لسوق العمل.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
كشف الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن أهداف وتفاصيل إطلاق «مبادرة تكامل»، وهي مبادرة جديدة من نوعها بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن المبادرة ما زالت حديثة العهد بالكلية.

وأضاف قدري، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن المبادرة تستهدف توجيه الشباب لفرص العمل المتاحة، ومجالات ريادة الأعمال، ودعم قدراتهم للحصول على فرص العمل، وتحقيق التكامل مع الجهات المختلفة لمساعدة الشباب في الحصول على فرص العمل.

وأوضح عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن من بين أهداف وخطة عمل المبادرة، توعية طلاب وخريجي الكلية، بمجالات سوق العمل، ومتطلبات الحصول على فرصة عمل، إلى جانب مساعدتهم في تحديد مجالات العمل التي تتناسب مع قدراتهم.

وأكد الدكتور خالد قدري، أن المبادرة توجه الشباب إلى فرص المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر ذات الجدوى الاقتصادية، وتوعية الشباب الراغب في الدخول لمجال العمل الحر، بمتطلبات المجال، والتعريف بالخدمات المالية المقدمة من الجهات الحكومية، والمجتمع المدني.

وأشار قدري إلى أن الدكتورة يمن الحماقي، الأستاذة بالكلية، هي التي تتولى إدارة المبادرة، موضحا أن المبادرة نظمت أولى فعالياتها بعقد لقاء لفريق من ممثلي البنك التجاري الدولي، مع الطلاب، لتعريفهم بطبيعة العمل بالبنوك، ومتطلباتها، مؤكدا أن ثاني فعاليات المبادرة ستطلقها الكلية في 25 أكتوبر القادم، تحت عنوان «اختار وظيفتك».
عميد تجارة عين شمس يكشف عن أهداف مبادرة التأهيل لسوق العمل.. صور
عميد تجارة عين شمس يكشف عن أهداف مبادرة التأهيل لسوق العمل.. صور
عميد تجارة عين شمس يكشف عن أهداف مبادرة التأهيل لسوق العمل.. صور
عميد تجارة عين شمس يكشف عن أهداف مبادرة التأهيل لسوق العمل.. صور
عميد تجارة عين شمس يكشف عن أهداف مبادرة التأهيل لسوق العمل.. صور

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