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رياضة

محامي الزمالك ينفي صدور حكم بخصم نقاط في أزمة نادي ماريتيمو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد نصر عزام محامى الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، عدم صحة الأنباء المتداولة بصدور حكم بخصم 6 نقاط من القلعة البيضاء، في أزمة نادى ماريتيمو البرتغالي ، مؤكدا أنه تم تقديم الاستئناف في الموعد القانوني.

وأشار نصر عزام إلى أنه حاليا جار التفاوض مع المحامي البرتغالي لنادي ماريتيمو ، للتفاوض على تخفيض الغرامة المالية الموقعة على الزمالك، والمقدرة ب 250 ألف يورو، بخلاف المبلغ الأصلي للنادي 350 ألف يورو، على أن تتم جدولة المبلغ المالي المتبقي وتسديده للنادي البرتغالي لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

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