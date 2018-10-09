محامي الزمالك ينفي صدور حكم بخصم نقاط في أزمة نادي ماريتيمو

أكد نصر عزام محامى الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، عدم صحة الأنباء المتداولة بصدور حكم بخصم 6 نقاط من القلعة البيضاء، في أزمة نادى ماريتيمو البرتغالي ، مؤكدا أنه تم تقديم الاستئناف في الموعد القانوني.



وأشار نصر عزام إلى أنه حاليا جار التفاوض مع المحامي البرتغالي لنادي ماريتيمو ، للتفاوض على تخفيض الغرامة المالية الموقعة على الزمالك، والمقدرة ب 250 ألف يورو، بخلاف المبلغ الأصلي للنادي 350 ألف يورو، على أن تتم جدولة المبلغ المالي المتبقي وتسديده للنادي البرتغالي لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

