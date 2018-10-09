ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط مسئولين بنقابة الزراعيين بشربين يقومون باستغلال الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:48 م
ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية من ضبط كل من أشرف.ح.ف "55 سنه" موظف مسئول عن خاتم "نقابة الزراعيين" بقرية كفر الحطبة بدائرة مركز شرطة شربين وهدى.أ.ع 37 سنة ربة منزل ، زوجة أيمن.أ.م" ، المسئول عن خاتم "نقابة العمال" بذات القرية ولبنى.م.أ 34 سنة وعمر .ع.ع – 42 سنة صاحب مكتبة ، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شربين لقيامهم باستغلال الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية .

وضُبط بحوزتهم ( 5 إيصالات منسوبة لنقابة الزراعيين ، 8 إيصالات مزورة منسوبة لذات الجهة ، ورقة بيضاء تحمل خاتم شعار الجمهورية، إيصال خالي البيانات منسوب لنقابة العمال ، 6 أختام، 102 طابع مهنى ، 83 طابع صندوق دعم المشروعات، مجموعة لشهادات ميلاد لأشخاص مختلفة ، دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك ، 2 عقد زواج عرفى ، وثيقتا زواج ووفاة ، مبلغ مالى ، 3هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ترشيحاتنا

رابح ماجر يرشح ثلاثة لاعبين من الجزائر للعب في الدوري المصري.. فيديو

ضبط مسئولين بنقابة الزراعيين بشربين يقومون باستغلال الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية

معتز الدمرداش: تعرضت للتنمر في طفولتي.. فيديو

شقيق الشهيد سيد بسطويسي: الصهيونية اغتالته في عز شبابه

عميد درنة الليبية: هذه هى الحالة التى يتم فيها تسليم هشام عشماوي لمصر.. فيديو

ترامب يرشح مصرية سفيرة لأمريكا بالأمم المتحدة

اتحاد الكرة ينفي تحمل تكاليف إقامة وزير الرياضة السابق بروسيا

بوتين يعتزم دعوة السيسي لتناول منتجات مزرعة روسية أثناء زيارته لموسكو

رئيس الشرقية للدخان يوضح أسباب ارتفاع أسعار السجائر .. فيديو

جاريث بيل السبب الحقيقي وراء رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد

نشأت الديهي يعرض لحظة اعتداء مواطنون على إسراء عبد الفتاح .. فيديو

خطأ الشناوي يمنح طنطا الهدف الأول أمام بيراميدز بكأس مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

القوى العاملة بالنواب: أداء الموظفين ببعض قطاعات الدولة غير مُرض .. فيديو
مهندس بمشروع مدينة الجلالة يكشف تفاصيل التلفريك
معتز الدمرداش: تعرضت للتنمر في طفولتي.. فيديو
إعلامية كويتية تكشف أهم محاور لقائها مع الرئيس السيسي.. فيديو
مهندس بالمشروع: نفذنا 95% من طريق الجلالة قبل الموعد المحدد رغم الصعوبات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟