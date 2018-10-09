ضبط مسئولين بنقابة الزراعيين بشربين يقومون باستغلال الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية من ضبط كل من أشرف.ح.ف "55 سنه" موظف مسئول عن خاتم "نقابة الزراعيين" بقرية كفر الحطبة بدائرة مركز شرطة شربين وهدى.أ.ع 37 سنة ربة منزل ، زوجة أيمن.أ.م" ، المسئول عن خاتم "نقابة العمال" بذات القرية ولبنى.م.أ 34 سنة وعمر .ع.ع – 42 سنة صاحب مكتبة ، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شربين لقيامهم باستغلال الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية .



وضُبط بحوزتهم ( 5 إيصالات منسوبة لنقابة الزراعيين ، 8 إيصالات مزورة منسوبة لذات الجهة ، ورقة بيضاء تحمل خاتم شعار الجمهورية، إيصال خالي البيانات منسوب لنقابة العمال ، 6 أختام، 102 طابع مهنى ، 83 طابع صندوق دعم المشروعات، مجموعة لشهادات ميلاد لأشخاص مختلفة ، دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك ، 2 عقد زواج عرفى ، وثيقتا زواج ووفاة ، مبلغ مالى ، 3هواتف محمولة).



وبمواجهة المتهمين اعترفوا وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.