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رياضة

مصر تتصدر مجموعتها في أولمبياد الشباب بعد الفوز على بنما بـ 8 أهداف

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
حقق منتخب كرة الصالات المصري فوزه الأول في دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تستضيفها الأرجنتين بعد تغلبه على منتخب بنما، بنتيجة "3/8".

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة أحزهم اللاعبان بلال السيد "هدفان" ومحمد طلعت "هدف".

وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب مصر هدفين مبكرين قبل أن يستعيد سيطرته ويسجل أربعة أهداف متتالية حملت توقيع بلال السيد "هدف" ويوسف محسن "هدفان" ومؤمن حمدان "هدف"، قبل أن يسجل منتخب بنما هدفه الثالث، ليسجل بعدها مصطفى عبد المجيد الهداف الثامن لمنتخب مصر.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط من تعادل مع الأرجنتين، وفوز على بنما؛ ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب العراق.

يذكر أن المجموعة تضم 5 منتخبات هى "مصر والارجنتين والعراق وبنما وسلوفاكيا"، ويتأهل صاحبى المركزين الأول والثانى للدور قبل النهائى للمسابقة.

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مصر تتصدر مجموعتها في أولمبياد الشباب بعد الفوز على بنما بـ 8 أهداف

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