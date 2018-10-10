موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم، الأربعاء، لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر لكرة القدم بإقامة 3 مباريات تجمع كلا من وادى دجلة أمام الجونة والأهلى مع الترسانة ويلتقى المقاصة مع أبو قير للأسمدة.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة الأولى بين وادى دجلة والجونة بملعب بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة.



وفى نفس التوقيت، يلتقى الأهلى مع الترسانة بملعب السلام، وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة تجمع مصر المقاصة أمام أبو قير للأسمدة بملعب المقاولون العرب.



ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث على قناتى "أون سبورت" و"نايل سبورت".