التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترسانة في موقعة الكأس الليلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون بشكل كبير على هوية التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترسانة في الخامسة مساء اليوم بإستاد السلام ضمن ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



ويضم التشكيل المتوقع للأهلي كلا من:



حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع : أكرم توفيق- أحمد علاء- محمود الجزار- صبري رحيل.

خط الوسط : كريم نيدفيد- هشام محمد- أحمد حمودي- ناصر ماهر- مؤمن زكريا.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.