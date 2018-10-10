منتخب الكرة الشاطئية يواجه لبنان وديا .. اليوم

يلتقى المنتخب الوطني للكرة الشاطئية اليوم مع نظيره اللبناني وديا، ضمن برنامج استعداده للبطولة الأفريقية التي تستضيفها شرم الشيخ ديسمبر المقبل.



وكان المنتخب قد توجه إلى لبنان لأداء مباراتين وديتين الأولى في الرابعة عصر اليوم والثانية السبت المقبل.



يترأس بعثة المنتخب محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني والإداري أحمد عبدالرازق المدير الفني وأحمد كمال مدير المنتخب ومصطفى لطفى المدرب العام وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى ود.وليد منظور طبيبا وهشام عبد العزيز أخصائي التأهيل.

