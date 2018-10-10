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حوادث

ضبط لص سرق 200 ألف جنيه من داخل شقة بدار السلام

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:05 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
محمد صبري
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط لص سرق 200 ألف جنيه من داخل شقة بدار السلام.

وكان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغا من ربة منزل باكتشافها كسر باب مسكنها وسرقة 200 ألف جنيه ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على الشقة والعقار سكن المجني عليها أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأضاف أنه أثناء تردده علي الشقه سكن شقيقته الكائن بذات العقار سكن المجني عليها ولعلمه بثراء الأخيرة خطط لارتكاب الواقعة تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

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