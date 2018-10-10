تعرف على حكم رفع اليدين في الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رفع اليدين في الصلاة سُنة وهيئة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لو لم يرفع الإنسان يديه في الصلاة، فستكون صحيحة.
وأضاف «عثمان»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟»، أن سيدنا عبدالله بن عمر حفظ فيها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعة مواضع في الصلاة يرفع فيها اليد عند تكبيرة الإحرام وعند القيام من الركوع وعند الركوع ثم بعد ذلك عند القيام من التشهد من الركعة الثانية فهذه أربعة مواضع، تتكرر هذه المواضع عند رفع اليدين في الصلاة.