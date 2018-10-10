تعرف على حكم رفع اليدين في الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رفع اليدين في الصلاة سُنة وهيئة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لو لم يرفع الإنسان يديه في الصلاة، فستكون صحيحة.



