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تعليم

وزير قطاع الأعمال يشهد بروتوكول جامعة عين شمس والقبطي الأرثوذكسي.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون، بحضور وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق ومحافظ القاهرة، مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز.

وجاء ذلك خلال احتفالية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، بالذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الدولة.
وزير قطاع الأعمال يشهد بروتوكول جامعة عين شمس والقبطي الأرثوذكسي.. صور
وزير قطاع الأعمال يشهد بروتوكول جامعة عين شمس والقبطي الأرثوذكسي.. صور
وزير قطاع الأعمال يشهد بروتوكول جامعة عين شمس والقبطي الأرثوذكسي.. صور

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