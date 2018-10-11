أمين الفتوى يوضح الفرق بين تزجيج الحواجب والنمص.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النمص عند المذهب المالكي هو الأخذ من شعر الوجه بصفة عامة، والبعض من علماء المالكية خصصوا النمص بالأخذ من شعر الحاجبين.



وأضاف الورداني خلال رده على سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء تقول صاحبته: "ما الفرق بين تزجيج الحواجب والنمص"؟ قائلا: أما تزجيج الحواجب يعني ترفيع الحاجب بشكل لافت للنظر.



وتابع: إزالة الحاجب بالكلية يعني النمص، حيث تقوم بعض السيدات بإزالة الحاجب تماما ثم تقوم برسمه مرة أخرى وهذا غير جائز شرعا.