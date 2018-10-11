موعد مباراة منتخب مصر القادمه أمام سوازيلاند والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر القادمه.. يستضيف الفراعنة نظيره سوازيلاند، غدا، على استاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد السلام، وسط حضور جماهيري، حيث استقرت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع للمباراة.



وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports المشفرة، حيث أنها تحصل على بث التصفيات بشكل حصري في الشرق الأوسط.