شاهد.. كلمات مؤثرة من الأطفال أمام الرئيس السيسي فى الندوة التثقيفية

قدم عدد من الأطفال عرضًا عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، كما قدموا سلامًا لشهداء الحرب، وألقوا كلمات مؤثرة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة التي تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، وقائع الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



ويضر الندوة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.



