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توفيق عكاشة يبدأ أولى حلقات برنامجه بالقرآن ويسب منتقديه على الهواء

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
بدأ الإعلامي توفيق عكاشة أولى حلقات برنامجه « مصر اليوم» المذاع على فضائية « الحياة» بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقال عكاشة: « رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ »، مشيرا الى انه لن يتحدث الا بالحق والوقائع التي تحدث في مصر.

واستطرد ساخرا: « هيجي واحد يقولي توفيق عكاشة جاي يطبل .. هقوله يا خويا لما تلاقيني بطبل أرقص لي .. وأنا بتحدث بالوثائق والمستندات يا جاهل».

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