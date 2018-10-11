توفيق عكاشة يبدأ أولى حلقات برنامجه بالقرآن ويسب منتقديه على الهواء

بدأ الإعلامي توفيق عكاشة أولى حلقات برنامجه « مصر اليوم» المذاع على فضائية « الحياة» بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



وقال عكاشة: « رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ »، مشيرا الى انه لن يتحدث الا بالحق والوقائع التي تحدث في مصر.



واستطرد ساخرا: « هيجي واحد يقولي توفيق عكاشة جاي يطبل .. هقوله يا خويا لما تلاقيني بطبل أرقص لي .. وأنا بتحدث بالوثائق والمستندات يا جاهل».