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محافظات

صرف تعويضات لـ 279 صاحب مزرعة فى الشيخ زويد والعريش

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:52 م
اللواء محمد عبد
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه لا يوجد تأخير في صرف التعويضات للمتضررين في المحافظة من الحرب علي الارهاب ، مشيرا إلى ان هناك مراجعات للكشوفات والأسماء وقد تتأخر، بحسب طريقة الدراسة والعرض، وأن التعويض الأولي سوف يشمل المباني ثم الأراضي الزراعية والمعمرة.

وأعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء عن قائمة جديدة بأسماء 279 من أصحاب المزارع المضارة في العريش و الشيخ زويد المستحقين للتعويضات.

وأكد عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء أنه تم اعلان كشوف الطعن بزمام المراقبه والتوطين لمدة ١٥ يوما من تاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨ فى نطاقات العريش والشيخ زويد تمهيدا لصرف التعويضات المالية لأصحاب المزارع المضارة.

وبلغ عدد المستحقين للتعويضات في نطاق العريش 93 صاحب مزرعة و في نطاق الشيخ زويد 186 صاحب مزرعة.

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