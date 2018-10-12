ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 11 شخصا وإصابة 19 في اصطدام شاحنة وحافلة ركاب في تشوفاشيا غرب روسيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم رئيس إقليم تشوفاشيا، سفيتلانا كاليكوفا، أمس الخميس، عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين في حادثة اصطدام شاحنة وحافلة ركاب في إقليم تشوفاشيا غرب روسيا.

وقالت كاليكوفا في إحاطة إعلامية : "وقع اصطدام على طريق (ام-7) في تشوفاشيا بين شاحنة وحافلة ركاب ، ووفق المعطيات الأولية فقد لقي 11 شخصًا مصرعهم على الفور وأصيب 19 شخصًا آخرون".

وأضافت " يتم تقديم الرعاية الطبية القصوى للمصابين في الوقت الذي توجه فيه وبالسرعة القصوى فريق من وزارة الشئون الداخلية إلى موقع الحادث من أجل التحقيق في هذه المأساة".

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

أمطار غزيرة تتسبب في سيول بلبنان.. فيديو وصور

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

ضبط سيارة محملة بـ 1.5 طن من أحجار الذهب في البحر الأحمر

الكشف عن وثائق بحوزة الإرهابي عشماوي أثناء القبض عليه خاصة بقوائم اغتيالات

محمد رشاد يغني كتاب تجارة يا عين ما شوفت زيه كتاب.. فيديو وصور

شاهد.. تفاصيل 56 ساعة و25 دقيقة تحت الماء لـ صاحبة أطول غطسة

فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو

صحيفة بريطانية تختار لاعبا بالأهلي ضمن أفضل المواهب العالمية

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء
منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال
عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو
متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو
رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟