مقتل 11 شخصا وإصابة 19 في اصطدام شاحنة وحافلة ركاب في تشوفاشيا غرب روسيا

أعلنت المتحدثة باسم رئيس إقليم تشوفاشيا، سفيتلانا كاليكوفا، أمس الخميس، عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين في حادثة اصطدام شاحنة وحافلة ركاب في إقليم تشوفاشيا غرب روسيا.



وقالت كاليكوفا في إحاطة إعلامية : "وقع اصطدام على طريق (ام-7) في تشوفاشيا بين شاحنة وحافلة ركاب ، ووفق المعطيات الأولية فقد لقي 11 شخصًا مصرعهم على الفور وأصيب 19 شخصًا آخرون".



وأضافت " يتم تقديم الرعاية الطبية القصوى للمصابين في الوقت الذي توجه فيه وبالسرعة القصوى فريق من وزارة الشئون الداخلية إلى موقع الحادث من أجل التحقيق في هذه المأساة".