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رياضة

المنتخب الأوليمبي يلتقي نظيره الإماراتي وديا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
يسري غازي
يخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية،اليوم الجمعة،أمام نظيره منتخب الامارات فى إطار المعسكر التدريبي المقام حاليا في دبي.

ويستعد منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب للمشاركة في منافسات بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وضمت قائمة اوليمبي الفراعنة 24 لاعبا هم .عمر رضوان وعمر صلاح،وشهاب الدين خالد فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع اسامه جلال ومحمود الجزار .ومحمود مرعي ومروان النجار وللاجناب احمد ابو الفتوح .ومهاب ياسر وكريم العراقي وشريف رضا وفي خط الوسط اكرم توفيق وكريم وليد واحمد سعيد وغنام محمد .واحمد حمدي ويوسف الجوهري وجيه عبدالحكيم وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر. واحمد مصطفي وامام عاشور،وفي الهجوم ناصر منسي ومصطفى محمد.

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