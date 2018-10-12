ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12 -10-2018 بسوق العبور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:32 م
الخضراوات
الخضراوات
مايكل عياد
شهدت أسعار الخضراوات، استقرارا خلال تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018، في أسواق العبور والجملة.

وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 7.50 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 5.8 إلى 7 جنيهات، والبصل بين 4 إلى 5.5 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة ما بين 3و6 جنيهات، والفاصوليا بـ13 جنيها، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والخيار بـ3 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البامية الى 13 جنيهًا، والباذنجان البلدي بـ4 جنيهات، والفلفل الألوان بـ27 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فسجلت المانجو الكيت سعرا يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا، والعويسي الأعلى جودة من 24 لـ30 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والجوافة 5 جنيهات والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح فبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيها، والتفاح الجولدن 20 جنيها، والتفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمي بـ15 جنيها.

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ

مفاجأة .. انفصال إلكتروني بين هنا شيحة وأحمد فلوكس

نائب وزير الاتصالات: نستهدف التحول إلى مجتمع رقمي.. فيديو

الإمام الأكبر يؤدي صلاة الجمعة بأكبر مساجد طشقند

تاون جاس تكشف سبب انفجار عقار حلوان

بريطانيا تحتفل اليوم بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث‎..صور

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

حقيقة إزالة أغاني إليسا من يوتيوب

الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

هنية: نسعى لتهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية ودولية لكسر حصار غزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية .. شاهد إطلالات الحضور بحفل زفاف الأميرة يوجيني

تعبت من ضغوط الحياة.. 10 أفكار لتحويل البلكونة إلى غرفة استجمام

أول صور لفستان الأميرة يوجيني في حفل زفافها

ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل..والعروسان:وقعنا اتفاق سلام..صور

فيديو

نائب وزير الاتصالات: نستهدف التحول إلى مجتمع رقمي.. فيديو
فخرى الفقى يكشف عن موعد انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي .. فيديو
مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ
أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو
نصر سالم: خضنا حرب أكتوبر بلا إمكانات عسكرية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟