إرتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2018، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وذلك ينحو حوالي 4 جنيهات، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 607.50 جنيهًا.



وسجل الجرام عيار 18 نحو 520.70 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 405 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 694.25 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و911 جنيها.



وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب قفز لأكثر من 2% وسط موجة بيع الأسهم وضعف الدولار، قبل أن ينخفض قليلا عالميا اليوم.



وارتفعت أسعار الذهب أمس، مع إقبال بعض المستثمرين على شراء المعدن الأصفر النفيس كملاذ آمن، بعد تراجع الدولار، وهبوط الأسهم العالمية بفعل صعود العائد على السندات.



