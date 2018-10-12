ساحل العاج يكتسح أفريقيا الوسطى برباعية نظيفة

فاز منتخب ساحل العاج على ضيفه أفريقيا الوسطى، برباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد بواكي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون 2019.



سجل أهداف المنتخب الإيفواري جوناتان كودجيا في الدقيقة 26 وايريك بايلي في الدقيقة 54 وشيخ دوكوري في الدقيقة 59 وماكسويل كورني في الدقيقة 76.



ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أفريقيا الوسطى صاحب المركز الثالث.