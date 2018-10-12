ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إنه لم يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان لكنه سيتصل به قريبا مع تزايد التساؤلات بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.



ووصل وفد من السعودية إلى تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء خاشقجي.



ودخل الصحفي القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر للحصول على وثائق مطلوبة لزواجه لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره في الخارج قالوا إنه لم يخرج منها.

