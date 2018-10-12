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حوادث

مصرع شخص على يد شقيقين لنزاع على قطعة أرض بالدقهلية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:23 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
همت الحسينى
لقى شخص مصرعه على يد شقيقين اثر خلاف على ملكية ارض زراعيه باحدى قرى الدقهلية.

تلقى مدير امن الدقهليه اخطارا من مدير المباحث الجنائيه  بفيد بمقتل  خالد عبد اللطيف خالد محمد 32 عاما مقيم برمبال الجديده علي يد خالد صلاح وشقيقه محمد صلاح وشهرتهما الولعه مقيمى كفر قنيش  حيث نشبت مشاجره كبرى بينهم  لخلافات علي قطعه ارض فتعديا عليه بآله حاده ولقى مصرعه فى الحال فيما فرا هاربين.

تم نقل الجثه الى مستشفي منية النصر وتحرر محضر بالواقعه وجار البحث عن المتهمين.

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