المغرب تواجه جزر القمر في مهمة الصعود لأمم أفريقيا 2018

يستضيف منتخب المغرب الأول لكرة القدم، نظيره جزر القمر فى الثامنة مساء اليوم، السبت، بملعب "محمد الخامس"، بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



ونجح منتخب "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد فى تحقيق فوزه الأول بالتصفيات في الجولة الماضية على حساب مالاوى، ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة، بفارق نقطة خلف منتخب الكاميرون (المتصدر)، في حين تحتل مالاوى المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة، بعدما فجر المفاجأة بتعادله 1 ـ 1 مع الكاميرون (حامل اللقب) فى الجولة الماضية.



ويتأهل منتخب وحيد عن المجموعة الثانية طبقًا لنظام التأهل في ظل تواجد منتخب الكاميرون "البلد المنظم" بالمجموعة ذاتها، وتبدو حظوظ منتخب المغرب فى تحقيق الفوز هى الأوفر فى ظل تفوق "أسود الأطلس"، من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والتهديفية.