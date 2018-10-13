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رياضة

كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت 48 ساعة عقب مباراة الترسانة في كأس مصر.

وحرص كارتيرون خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة والأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، بداية من مباراة وفاق سطيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف بالجزائر في المباراة التي تقام يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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