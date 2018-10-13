ضبط 11 قضية أقماح بالمحافظات بكمية 3 آلاف طن.. فيديو وصور

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة لمكافحة ظواهر الإستغلال والتصدي لظاهرة حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق "خاصةً سلعة الأرز" عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول بقصد رفع أسعارها ، وكذا متابعة المطاحن المنتجة الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المُدعم من قبل الدولة.





وأسفرت جهود الحملة بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة بالمحافظات عن ضبط عدد (11) قضية ضبط خلالها (3131,150طن) عبارة عن " أقماح – دقيق بلدى - أرز شعير " .. أبرزها ضبط أمين صومعة بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، قدرها ( 3000 طن ) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، مخلوطة بنسبة كبيرة من الشوائب والأتربة ، تمهيدًا لطحنها وتوزيعها على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المُدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما تم ضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، وبحوزته 25 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزته 25 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول ، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، وبحوزته 15 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



