استمرار عرض فيلم The Nun للأسبوع الخامس فى مصر

يستمر فيلم الرعب the nun فى العرض فى السينمات بمصر للاسبوع الخامس على التوالى وسط إقبال متوسط، ويجتمع فيه نخبة من أمهر صناع الرعب في عالم السينما لرواية قصة الراهبة الأكثر إثارة للفزع.



وتدور الأحداث في أجواء مظلمة حين يُرسل كاهن مثقل بماضٍ مظلم إلى أحد الأديرة في رومانيا للتحقيق في حادثة انتحار إحدى الراهبات، وترافقه في رحلته راهبة متدربة حيث يكتشفان سرًا مظلمًا يخص كينونة الشر المتمثل في الراهبة فالاك.



وتم تصوير الفيلم بأكمله في رومانيا بين بوخاريست وترانسيلفانيا حيث تجري أحداث الفيلم، وتتكون مواقع التصوير من قلعتين تنتميان إلى القرن الرابع عشر وحصن ينتمي إلى القرون الوسطى، وساهمت طبيعتهما المعمارية في تأصيل أجواء الرعب الكلاسيكية للفيلم، بينما تم تصوير بعض المشاهد في استديوهات Castel Film ببوخاريست.



واختار المخرج قلعة كورفين في مدينة ترانسيلفانيا كأحد مواقع التصوير، واحتاجت مصممة الإنتاج جينيفر سبينس إلى تصميم مدخل جديد للقلعة حتى يلائم طبيعة مشاهد الفيلم، كما استعانت سبينس بجهود فنانين محليين للمساعدة في بناء موقع مشهد الانتحار.



وتم جلب عدد كبير من الأشجار لخلق جو مشابه للغابة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من الصلبان، وقاموا ببناء تمثال مريم العذراء الذي يظهر في الفيلم.



وتم تصوير بعض المشاهد في مواقع أخرى من إقليم ترانسيلفانيا مثل مدينة سيغيشوارا، وهو مكان ميلاد الراهبة فالاك، والقصر البرلماني ببوخاريست حيث يمثل مبنى الفاتيكان.