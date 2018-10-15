مدبولي يكلف بتعويض الأوقاف عن عماراتها بمنطقة سندوب بالمنصورة..صور

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة ميت غمر، متوجهًا إلى مدينة المنصورة، عاصمة المحافظة، حيث توقف فوق كوبري سندوب العلوي،وتفقد من الأعلى الموقف الراهن لعمارات الأوقاف بمنطقة سندوب، والتي شاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند افتتاح كوبري سندوب العلوي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ديسمبر 2016، ووجه بسرعة إعادة بنائها وتسلميها لشاغليها مرة أخرى.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تم من اجراءات لتنفيذ المخطط المقترح لإعادة بنائها،حيث تم انشاؤها في الستينيات، ويبلغ عددها نحو 13 عمارة، بها نحو 240 وحدة سكنية، يقطن بها نحو 1000 شخص، وهناك تقارير تؤكد ما يهدد سلامة قاطنيها، ويجعلها تعتبر من المباني داهمة الخطورة.



وأجرى رئيس الوزراء اتصالا مع وزير الأوقاف، حيث تم الاتفاق على تعويض الأوقاف بأرض بديلة فى إحدى المدن الجديدة، على أن يتم بناء عمارات جديدة للسكان، وتطوير المنطقة بالكامل، بما فيها الأراضى التى تمتلكها هيئة السكة الحديد.



وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من الرفع المساحى للمنطقة، وتقييم الأرض، تمهيدا لتحديد الارض البديلة، وبدء تطوير المنطقة بالكامل.