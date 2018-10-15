بعثة فريق يد الأهلي تصل المغرب لخوض معسكر استعدادا لبطولة إفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب؛ لإقامة معسكر إعداد قصير؛ استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار في الأيام المقبلة.



ووصلت بعثة الأهلي برئاسة جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة، على أن يبدأ الفريق الاستعداد لخوض مباراة ودية خلال الساعات القادمة.



وكان الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد قد أنهى الترتيبات الخاصة بالسفر على مدار الأيام الماضية، فيما يتوجه هاني النجدي مدير الفريق إلى ابيدجان مباشرة؛ للترتيب للوصول إلى كوت ديفوار.

