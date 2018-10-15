ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعثة فريق يد الأهلي تصل المغرب لخوض معسكر استعدادا لبطولة إفريقيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:09 م
جوهر نبيل
جوهر نبيل
عبد الحكيم ابو علم
وصلت بعثة الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب؛ لإقامة معسكر إعداد قصير؛ استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار في الأيام المقبلة.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة، على أن يبدأ الفريق الاستعداد لخوض مباراة ودية خلال الساعات القادمة.

وكان الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد قد أنهى الترتيبات الخاصة بالسفر على مدار الأيام الماضية، فيما يتوجه هاني النجدي مدير الفريق إلى ابيدجان مباشرة؛ للترتيب للوصول إلى كوت ديفوار.

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية يوجه صفعة قوية لأمريكا

وفاة أحمد عبد الوارث عن 71 عامًا

وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

المصرى يشكو الجبلاية للفيفا بسبب استاد بورسعيد

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو

نقيب الممثلين يكشف لـ صدى البلد موعد جنازة وعزاء أحمد عبد الوارث

الصحف السعودية.. مصر والعالم العربي والإسلامي يدعمون المملكة ضد الادعاءات بشأن خاشقجي.. محاكمة 5 جنرالات عسكريين في الجزائر.. ونتنياهو يتوعد بضربة مؤلمة لحركة حماس

محمد عز العرب: عجز فى الميزان التجاري بين مصر وروسيا.. فيديو

واتساب يتيح تطبيقه مقابل رسوم مالية

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

اليوم.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير

حكم صلاة من لمس زوجته وهو متوضئ .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

محمد إبراهيم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة يهدد بغرق بلدان بأكملها..فيديو
خبير ضرائب: قرار لجنة تقييم الضريبة العقارية ليس نهائيا ..فيديو
الجمعية الجغرافية: مناطق عديدة مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية..فيديو
تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو
إجراء مسح فيروس سي على 93500 شخص ببنها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟