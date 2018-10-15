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محافظات

مميش يتفقد حملة مركز الفيروسات الكبدية التابع لهيئة القناة ببورسعيد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:19 م
الفريق مُهاب مميش
الفريق مُهاب مميش
تفقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، حملة مركز علاج الفيروسات الكبدية التابع للهيئة ببورسعيد والمشارك في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة" للكشف والقضاء على فيروس سي في نطاق محافظات مدن القناة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

خلال الزيارة التفقدية، اطمأن الفريق مميش على نتائج حملة مركز الفيروسات الكبدية في الكشف عن فيروس سي والتي نجحت في إجراء مسح شامل لعدد 3000 متردد، وأوضح أن جهود الحملة لا تقتصر على إجراء مسح شامل للكشف عن فيروس سي فقط وإنما يمتد المسح ليشمل الأمراض المزمنة كالضغط والسكر من خلال أطقم طبية وكواشف وأجهزة طبية متخصصة.

كما وجه الفريق مميش بتوفير كافة متطلبات الحملة، مؤكدًا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على صحة المصريين تستلزم بذل الجهد من كافة مؤسسات الدولة والعمل المخلص لإنجاحها.

بدأت حملة مركز الفيروسات الكبدية للهيئة في مطلع شهر أكتوبر في محافظة بورسعيد ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرين بالتنسيق بين مركز علاج الفيروسات الكبدية بالهيئة برئاسة الدكتورة سحر كامل، والدكتور عادل تعيلب وكيل أول وزارة الصحة ببورسعيد، وتمتد ساعات العمل على مدار اليوم من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا في منطقتي عمل إحداهما بمدينة بورسعيد أمام ميدان المحطة، وأخرى بمدينة بورفؤاد أمام مركز المعاشات.

يذكر أن حملة مركز الفيروسات الكبدية للكشف عن فيروس سي تمتد في نطاق محافظات مدن القناة على مرحلتين، المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد يعقبها المرحلة الثانية بمحافظتي الإسماعيلية والسويس.
مميش يتفقد حملة مركز الفيروسات الكبدية التابع لهيئة القناة ببورسعيد
مميش يتفقد حملة مركز الفيروسات الكبدية التابع لهيئة القناة ببورسعيد
مميش يتفقد حملة مركز الفيروسات الكبدية التابع لهيئة القناة ببورسعيد

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