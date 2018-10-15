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فن

شاهد .. اللقاء الأخير مع أحمد عبد الوارث قبل وفاته

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
أحمد البهى
توفى الفنان أحمد عبد الوارث صباح اليوم الاثنين في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان الظهور الأخير للفنان احمد عبد الوارث قبل وفاته خلال الاحتفال بتكريم الفنانة ليلى طاهر ، ضمن سلسلة تكريمات الرواد التى تقوم بها وزارة الثفافة ، حيث اكد انها من الفنانين الذين يعتز بذكرياته معهم.

وأضاف "عبد الوارث" ،قبل رحيله، ان المخرجين حصروه فى بداية مشواره الفنى فى أدوار الشاب الطيب ، الا انه سرعان ما قام برفض تلك الادوار ، وقام بلعب أدوار تتمتع بجانب كبير من الشر.

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