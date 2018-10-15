الكوميسا: إنشاء خط ملاحي بنهر النيل يرفع مستوى التجارة والنقل في القارة الأفريقية

قال الدكتور جان بانيس رئيس إدارة البنية التحتية واللوچيستية بالكوميسا، إنه من الضروري بحث تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.



وأضاف چان في كلمته خلال الجلسة الفنية لمناقشة مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، على هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، أن المشروع وصل إلى مرحلة جيدة حيث أصبح به مسودة في إطار بحث قومي ومؤسسي.



وأكد رئيس إدارة البنية التحتية واللوچيستية بالكوميسا، أهمية مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، حيث يعمل على إنشاء ممر ملاحي والبنية التحتية العديد من البلدان، مشيرا إلى أن الكوميسا بصدد إنشاء ممر ملاحي في جنوب السودان يربط بين أوغندا وتشاد وأفريقيا الوسطى.



وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى التجارة والنقل بين الدول مما يساعد على التفاعل بينهم ويساعد على حل المشكلات في القارة الأفريقية.